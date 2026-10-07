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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان.. صور

اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة ٢٥ من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان
اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة ٢٥ من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (٢٥) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، اجتماعاً اليوم الأربعاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٦، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بما جاء باعتراض رئيس الجمهورية باعتباره يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بجامعة كيان سواء الملتحقين بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية، حيث ثمن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (٢٥) من مشروع القانون المشار إليه، واصفاً ذلك بأنه يؤكد حرص رئيس الجمهورية على إعلاء دولة القانون بحيث يكون البنيان التشريعي للدولة قائماً على الالتزام بأحكام الدستور وما تضمنه من ضمانات أهمها مبدأ المساواة بين الجميع.

كما أكد ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة (٢٥) من مشروع القانون المشار إليه، مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون مرة أخرى.

وقد وافقت اللجنة الخاصة بإجماع أعضائها على حذف المادة (٢٥) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، وإعداد تقرير على وجه الاستعجال، يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجنة الخاصة مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون، لعرض التقرير على المجلس بجلسته العامة القادمة.

جامعة كيان النائب الدكتور عاصم الجزار المستشار هاني حنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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