انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية المشلكة لدراسة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان

انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وكيل المجلس لمناقشة ودراسة الاعتراض الرئاسي، على المادة من 25 من قانون إنشاء جامعة كيان اجتماعا اليوم لحسم موقف المادة محل الاعتراض بحضور المستشار هاني حنا وزير الشئون النيابية.

يحضر الاجتماع الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور ياسين الشاذلي عميد كليه الحقوق بعين شمس والمستشار القانوني للمجلس الاعلي للجامعات.

وتأتي المادة 25، من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، محل اعتراض رئيس الجمهورية، تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وتضمن اعتراض رئيس الجمهورية إلغاء المادة 25 من مشروع القانون، بهدف تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تباين في المزايا المالية بين الطلاب.

وأكد تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب ، الموافقة على معالجة آثار إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

ويأتي اجتماع اللجنة الخاصة عقب موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي ، على ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة (25)،والتي أوصت بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة من مشروع القانون الجلسة العامة بمجلس النواب.

كما أعلن المجلس تشكيل لجنة خاصة لاعادة دراسة المادة 25، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل المجلس، وعضوية النواب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، وماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم، وصلاح فوزي، وعلى أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صبري أمين، وعلى خالد على خليل.