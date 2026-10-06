النواب يتحرك لحسم اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان.. اجتماع للجنة الخاصة غدا

تعقد اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، اجتماعها الأول غدًا الأربعاء، لبحث ودراسة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية المقررة بشأن الاعتراض الرئاسي، تمهيدًا لعرض ما تنتهي إليه اللجنة من نتائج وتوصيات على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار والإجراءات اللازمة.

اعتراض رئاسي على المادة 25 أمام اللجنة

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وعضوية عدد من أعضاء المجلس.

وتتولى اللجنة دراسة أبعاد الاعتراض الرئاسي ومناقشة ما ورد في تقرير اللجنة العامة، وصولًا إلى توصيات بشأن التعامل مع المادة محل الاعتراض، وفقًا للإجراءات البرلمانية والدستورية المنظمة لذلك.

لجنة تضم قيادات التعليم والتشريع والدفاع

وتضم اللجنة الخاصة في عضويتها كلًا من النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما تضم اللجنة النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنواب صلاح الدين فوزي، وعلي أيوب، وطارق سيد توفيق الطويل، وأحمد علاء محمد فايز، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليفة.

تمهيد لعرض نتائج اللجنة على الجلسة العامة

ومن المقرر أن تبحث اللجنة خلال اجتماعها تقرير اللجنة العامة والاعتراض الرئاسي على المادة محل الخلاف، على أن ترفع ما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، باعتبارها صاحبة القرار النهائي في استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون.

ويأتي تحرك اللجنة الخاصة في إطار الآليات البرلمانية المقررة للتعامل مع اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، بما يضمن دراسة الملف قبل طرحه مجددًا أمام الجلسة العامة للمجلس.