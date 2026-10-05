وكيل تشريعية النواب يثمن اعتراض الرئيس السيسي على المادة 25 بقانون جامعة كيان

ثمّن المستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة.

وقال النائب المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي : المادة 25 الواردة ضمن مشروع قانون جامعة "كيان " تنقسم إلى فقرتين، الأولى تتعلق بمنح الطلاب العسكريين مكافأة، والثانية بمنح المتفوقين مكافأة.

وتابع قائلا: "الجامعة هي جامعة واحدة تقبل شعبتين، شعبة مدنية وشعبة عسكرية، ويجب ألا يترتب على اختيار الطالب أحد المسارين تمييزه عن من يختار المسار الآخر، ومنح مكافأة للعسكريين دون المدنيين يحمل في طياته تمييزا بين الطلاب، وهذا التمييز قد يؤدي إلى مطالبة طلبة الشعبة المدنية بالحصول على تلك المكافأة باعتبارهم مستحقين لها، خصوصا أن المادة 26 من القانون أتاحت التحويل بين الشعب المدنية والعسكرية وبين الكليات وبعضها، وهذا يدخل القانون في شبهة عدم دستورية".

وتابع المستشارعلاء الدين فؤاد قائلا : "أما الشق الثاني الخاص بمنح المتفوقين مكافأة عن تفوقهم، فقد أحال القانون الأمر للائحة التنفيذية لكل كلية أو معهد، وهذا يكتنفه الغموض في معايير وضوابط استحقاقها وتباين في تقدير كل كلية ومعهد للمكافأة المستحقة".