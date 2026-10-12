ماريسكا: أفضل رد على الضجيج حول مانشستر سيتي هو الفوز بالمباريات

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن أفضل طريقة للتغلب على هذا الضجيج هي إحداث ضجيج أكبر بأنفسهم، بعدما أمضلى النادي الفترة الماضية محاطا بضجيج كبير بسبب أزمتة الأخيرة.

وحقق السيتي ذلك بالفعل بفوزه المثير 3-0 على ليفربول، مما حافظ على بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتقدم بثلاث نقاط في صدارة الترتيب، في أول مباراة لهم منذ أن وجدت لجنة مستقلة أن النادي مذنب بارتكاب 114 مخالفة للقواعد المالية للدوري، قوبل السيتي بصيحات استهجان مدوية وهتافات غاضبة، لكنهم غادروا ملعب أنفيلد وسط هتافات جماهيرهم.

تعليق مدرب السيتي

وقال ماريسكا: “علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع الضجيج الخارجي بسبب الوضع الراهن، وهذا الضجيج سيظل موجودًا دائمًا، ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نحاول إحداث ضجيجنا الخاص، وذلك بالفوز بالمباريات، كما فعلنا، لأن جماهيرنا كانت تهتف في نهاية المباراة، لذا كان الضجيج منا، وليس من ليفربول.”

يدرك الإيطالي أن العداء من غير المرجح أن يختفي، حيث أن استقبال يوم الأحد في ملعب أنفيلد هو علامة على ما ينتظر السيتي في رحلاتهم وهم ينتظرون نتيجة استئنافهم ضد حكم القاعدة المالية.

وأضاف: "أعتقد أن جميع المباريات خارج أرضنا ستكون مصحوبة بضجيج، لهذا السبب أقول إننا بحاجة إلى تعلم كيفية التعامل مع الضوضاء، ولكن في الوقت نفسه نحتاج إلى إحداث ضجيجنا ضجيجنا هو: من سيغني في النهاية؟ يجب أن يكون هذا هدفنا في هذه اللحظة".

وتابع: “كنا جميعا معا أعتقد أنه نظراً لأهمية المباراة، ليفربول وملعب أنفيلد خارج أرضنا، فمن الجيد أن يكون النادي متماسكا، وهذا التماسك هو ما نحتاجه في هذه اللحظة.”

واستمر: “لم يكن الأمر سهلاً على اللاعبين بعد الأسبوعين الماضيين، أعتقد أنهم تعاملوا مع الموقف برمته بشكل جيد للغاية.”

وأتم: "في هذه اللحظة، يحتاج النادي بأكمله إلى هذا النوع من الفوز كما حدث اليوم، إنه أمر جيد لنا كجهاز تدريبي، وجيد للاعبين، وجيد للجماهير، وجيد للنادي ككل".