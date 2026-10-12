قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدولة بالخارجية الألمانية: مصر تعمل بجهد كبير لنزع فتيل الأزمة في السودان
ماذا حدث أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة؟.. وزير الداخلية الأسبق يكشف المستندات التى استولي عليها الاخوان
نذير بو علي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا بالدوري
دوري أبطال آسيا للنخبة| النصر يبحث عن النقاط الثلاث من بوابة نيفتشي
تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
وزير الداخلية الأسبق: «مرسي طلب يعين صديقه مدير أمن الشرقية»
غباء الاخوان وسبب خسارة أحمد شفيق.. وزير الداخلية الأسبق يروي أسرار انتخابات الرئاسة 2012
قولتله «مش هشيل حد».. وزير الداخلية الأسبق: دخلت في موال مع محمد مرسي بسبب حركة الشرطة
تحديد موعد النطق بالحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة»
برشلونة يعلن قائمته لمباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية 2026.. الـ100 ألف جنيه هتكسب كام؟
إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماريسكا: أفضل رد على الضجيج حول مانشستر سيتي هو الفوز بالمباريات

ماريسكا
ماريسكا
مجدي سلامة

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن أفضل طريقة للتغلب على هذا الضجيج هي إحداث ضجيج أكبر بأنفسهم، بعدما أمضلى النادي الفترة الماضية محاطا بضجيج كبير بسبب أزمتة الأخيرة.

وحقق السيتي ذلك بالفعل بفوزه المثير 3-0 على ليفربول، مما حافظ على بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتقدم بثلاث نقاط في صدارة الترتيب، في أول مباراة لهم منذ أن وجدت لجنة مستقلة أن النادي مذنب بارتكاب 114 مخالفة للقواعد المالية للدوري، قوبل السيتي بصيحات استهجان مدوية وهتافات غاضبة، لكنهم غادروا ملعب أنفيلد وسط هتافات جماهيرهم.

تعليق مدرب السيتي

وقال ماريسكا: “علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع الضجيج الخارجي بسبب الوضع الراهن، وهذا الضجيج سيظل موجودًا دائمًا، ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نحاول إحداث ضجيجنا الخاص، وذلك بالفوز بالمباريات، كما فعلنا، لأن جماهيرنا كانت تهتف في نهاية المباراة، لذا كان الضجيج منا، وليس من ليفربول.”

يدرك الإيطالي أن العداء من غير المرجح أن يختفي، حيث أن استقبال يوم الأحد في ملعب أنفيلد هو علامة على ما ينتظر السيتي في رحلاتهم وهم ينتظرون نتيجة استئنافهم ضد حكم القاعدة المالية.

وأضاف: "أعتقد أن جميع المباريات خارج أرضنا ستكون مصحوبة بضجيج، لهذا السبب أقول إننا بحاجة إلى تعلم كيفية التعامل مع الضوضاء، ولكن في الوقت نفسه نحتاج إلى إحداث ضجيجنا ضجيجنا هو: من سيغني في النهاية؟ يجب أن يكون هذا هدفنا في هذه اللحظة".

وتابع: “كنا جميعا معا أعتقد أنه نظراً لأهمية المباراة، ليفربول وملعب أنفيلد خارج أرضنا، فمن الجيد أن يكون النادي متماسكا، وهذا التماسك هو ما نحتاجه في هذه اللحظة.”

واستمر: “لم يكن الأمر سهلاً على اللاعبين بعد الأسبوعين الماضيين، أعتقد أنهم تعاملوا مع الموقف برمته بشكل جيد للغاية.”

وأتم: "في هذه اللحظة، يحتاج النادي بأكمله إلى هذا النوع من الفوز كما حدث اليوم، إنه أمر جيد لنا كجهاز تدريبي، وجيد للاعبين، وجيد للجماهير، وجيد للنادي ككل".

ماريسكا مانشستر مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

ترشيحاتنا

انقطاع مياة

مياه المنوفية: قطع الخدمة عن محطة الحامول البحاري غدا

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدينة كلابشة

ندوة مجمع اعلام قنا

مجمع إعلام قنا يناقش دور الوعي الصحي فى بناء المستقبل

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد