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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مارك توث: لا أعتقد أن ترامب سيقوم بضربة كبيرة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي

ترامب
ترامب
محمود زيدان

قال خبير شؤون الأمن القومي الأمريكي مارك توث، إنه لم يسمع في واشنطن معلومات مؤكدة بشأن احتمال تنفيذ ضربة إسرائيلية ضد إيران بدعم أمريكي، مشيرًا إلى أن الأوساط الأمريكية تتعامل بحذر مع التطورات قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل. 

وأضاف أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا تسببت في تداعيات كبيرة، وهو ما يزيد الغموض بشأن احتمالات شن هجمات على إيران قبل الانتخابات. 

وتابع في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أي عملية عسكرية ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي قد تكون لها انعكاسات سلبية على الحزب الجمهوري، في وقت يسعى فيه ترامب إلى تعزيز موقف الحزب لدى الناخبين الأمريكيين. 

وأوضح أن الحسابات الانتخابية تمثل أحد العوامل التي تدفع الإدارة الأمريكية إلى توخي الحذر بشأن اتخاذ قرار بالتصعيد العسكري في هذه المرحلة.

وأشار توث إلى وجود مؤشرات على حشد عسكري أمريكي قد يكون استعدادًا لعملية عسكرية، لافتًا إلى استبدال طائرات التزود بالوقود جوًا بالطائرات التي استُهدفت سابقًا في قواعد أمريكية بالشرق الأوسط. 

وأعرب عن اعتقاده بأن ترامب لن يقدم على تنفيذ عملية عسكرية كبيرة ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل.

أخبار توك شو ترمب أمريكا الرئيس الأمريكي

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