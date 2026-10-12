محافظ شمال سيناء: نستهدف إقامة قرى سياحية جديدة والاستثمار لم يعد أمامه مبررات للتعطيل

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تمتلك مقومات واعدة لتنشيط السياحة، في مقدمتها وجود مطار دولي وميناء وممر لوجستي دولي، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانات تفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات السياحية، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأمني.

وقال "مجاور" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن الأمن يمثل شرطًا أساسيًا للتوسع في النشاط السياحي، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية في شمال سيناء مستقرة، وأن المحافظة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال الاستثمارات وإقامة المشروعات السياحية.

وأضاف أن تجربة جنوب سيناء، بما تضمه من قرى سياحية توفر فرص عمل، تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في دفع التنمية الاقتصادية بشمال سيناء، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق نقلة نوعية في المحافظة.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن الإرهاب انتهى في المحافظة منذ عام 2022، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذا التطور في دعم الاستثمار السياحي، وعدم استمرار تعطيل المشروعات في ظل توافر المقومات اللازمة للتنمية.

وأشار مجاور إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إحدى القرى السياحية، بعد استنفاذ المستثمر لكل المدد التي حصل عليها واستمرت 23 عامًا، موضحًا أن المحافظة عملت على استرداد القرية وفقًا للقانون وحكم المحكمة النافذ، كما كلفت إحدى الشركات بتولي أعمال قرية "كورال بيتش"، مع خطة لضم نحو 16 ألف فدان ونصف إليها.

وشدد المحافظ على توافر الإرادة السياسية لدعم التنمية في شمال سيناء، لافتًا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى فرص العمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وهو ما يدفع المحافظة إلى التوسع في إقامة المشروعات السياحية.

وكشف عن خطط لاستغلال المناطق الواقعة بين العريش ورفح، إلى جانب المواقع المطلة على البحر، لإقامة قرى سياحية جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تستهدف تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة قصيرة، بما يعزز مكانة شمال سيناء على خريطة السياحة والاستثمار.