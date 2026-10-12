باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية: الفلفل الأسود والكمون من أكثر التوابل عرضة للتلاعب

حذرت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، من انتشار غش بعض أنواع التوابل، مشيرة إلى أن الفلفل الأسود من أكثر التوابل عرضة للتلاعب، إلى جانب الكمون الذي قد يُغش باستخدام الحناء أو بإضافة ألوان وصبغات.

وأضافت عز الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفلفل الأسود الطبيعي يتميز بملمس خشن على سطحه الخارجي ووجود بعض الخطوط، وهي علامات يمكن الاستعانة بها عند فحص الحبوب، موضحة أن الفلفل المغشوش قد لا تتوافر فيه هذه الخصائص.

ونصحت الباحثة المواطنين بشراء التوابل في صورتها الصحيحة، أي الحبوب الكاملة، بدلًا من شراء التوابل المطحونة، محذرة من أن نحو 90% من التوابل المطحونة مغشوشة، موضحة أن من الطرق التي يمكن الاستعانة بها للكشف عن غش الفلفل الأسود إضافة الماء إليه وملاحظة التغيرات التي تحدث، مشيرة إلى أن الماء قد يساعد في إظهار اللون المضاف إلى التوابل المغشوشة.

وأضافت أن تحول التوابل إلى قوام يشبه العجين عند إضافة الماء قد يكون مؤشرًا على الغش، مؤكدة أن التوابل التي تحتوي على ألوان وصبغات مضافة قد تمثل خطرًا على صحة الإنسان، مشددة على أهمية الانتباه إلى جودة التوابل ومصدرها، وتجنب شراء المنتجات مجهولة المصدر أو التي تظهر عليها علامات غير طبيعية.