لن تصدق.. نوع من التوابل يعالج الكبد الدهني

يعاني ما بين 16 و32% من الأشخاص من مرض الكبد الدهني، إلى أن مرض الكبد الدهني يُشكل عبئًا صحيًا كبيرًا، ما يدفع الناس إلى الاهتمام بخياراتهم الغذائية، من بين الطرق التي يمكن من خلالها علاج مرض الكبد الدهني، وخاصةً في المرحلة الأولى منه، استخدام علاجات طبيعية مثبتة علميًا تُقلل من تراكم الدهون في الكبد، يُعد ماء الكمون أحد هذه العلاجات، إذ تشير الأبحاث المنشورة في مجلة "Advances of Integrative Medicine" إلى احتوائه على مركبات تُقلل من خطر الإصابة به، كما تُشير الأبحاث إلى قدرة العلاجات العشبية على تحسين إنزيمات الكبد ومستويات الدهون في الدم، وإبطاء تطور مرض الكبد الدهني.

لماذا يُعدّ شربه على معدة فارغة أمراً مهماً؟

شرب ماء الكمون على معدة فارغة يُحسّن امتصاص الجسم للمركبات المفيدة، لكن يجب الاعتدال في الكمية، إذ قد يُسبب الإفراط في شرب ماء الكمون آثارًا جانبية، إليك كيف يُساعد في تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني:

تحسين امتصاص العناصر الغذائية التي يمكن استخلاصها بسهولة من الطعام الذي تتناوله.

يحفز هذا المنتج عملية الأيض مبكراً، وهو أمر ضروري لتحسين امتصاص العناصر الغذائية، كما يدعم العلاقة بين الأمعاء والكبد، المسؤولة عن العديد من العمليات الحيوية في الجسم

تحضير ماء الكمون

يمكن تحضير ماء الكمون باتباع هذه الخطوات البسيطة:

انقع ملعقة صغيرة من الكمون طوال الليل أو اغليها في الماء، لأن المركبات النشطة بيولوجيًا تحتاج إلى أن يتم امتصاصها بواسطة الأمعاء.

اشرب الماء دافئًا في الصباح للتأكد من أن درجة الحرارة لا تُسبب صدمة مفاجئة للجسم.

تجنب إضافة السكر، لأنه قد يغير تأثيره على الجسم، حيث أنه سيؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم

- يحسن الهضم

أثبتت الدراسات أن بذور الكمون تعزز نشاط الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد الجسم على هضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات بكفاءة، كما أن تحفيز الإنزيمات الهاضمة يعزز وظائف الأمعاء، وقد يساهم في تخفيف مشاكل المعدة الشائعة مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

- يدعم عملية الأيض

تشير الأبحاث المنشورة إلى أن ماء الكمون قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن يساهم ماء الكمون في خفض وزن الجسم وتقليل تخزين الدهون بشكل عام، بالإضافة إلى خفض مستويات الأنسولين في الدم أثناء الصيام