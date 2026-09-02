في يومه العالمي.. تعرف على فوائد جوز الهند

يحتفي العالم اليوم في ال 2 من سبتمبر باليوم العالمى لفوائد جوز الهند، يعد جوز الهند إضافةً ممتازةً للوجبات الخفيفة والوجبات الرئيسية بفضل الألياف والعناصر الغذائية ونوع الدهون الموجودة فيه، وبالتحديد، يُمكنه:

زيادة مستويات الطاقة

يساعد في الحفاظ على مستوى سكر الدم الصحي، والتحكم في الوزن، والهضم.

مكافحة الالتهابات

وفّر جزءًا كبيرًا من احتياجاتك اليومية من المنغنيز

فوائد جوز الهند

- يمنحك الطاقة

هناك سببٌ وجيهٌ لوجود جوز الهند المجفف في العديد من خلطات المكسرات جوز الهند غنيٌّ بنوعٍ من الدهون المشبعة يُسمى الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCT)، والتي يستطيع الجسم تحويلها بسرعة إلى طاقة، وهذا ما يجعل جوز الهند خيارًا ممتازًا لتزويد الجسم بالطاقة قبل أو بعد التمرين

- يدعم مستوى السكر الصحي في الدم

يُساعد محتوى جوز الهند من الألياف على إبطاء عملية الهضم، مما يُساهم في منع ارتفاع وانخفاض مستوى السكر في الدم، وهذا يجعله خيارًا ذكيًا للأشخاص الذين يُراقبون مستوى السكر في الدم (الجلوكوز)، مثل مرضى السكري .

- يساعد على الهضم

إضافةً إلى غناها بالألياف، كما ذكرنا، فإن جوز الهند غنيٌّ أيضاً بمعدن المنغنيز، وهما معاً يُساعدان الجهاز الهضمي، يُساعد المنغنيز الجسم على إنتاج إنزيمات هضمية تُفكّك العناصر الغذائية في الطعام، أما الألياف فتُحافظ على حركة الأمعاء، مما يُساعد على الوقاية من الإمساك .