قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج النفط الفنزويلي سيتضاعف أكثر من مرتين في السنوات القليلة المقبلة
استهداف 4 منشآت مرافق للبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
جمال شعبان يحذر من «الخطر الصامت».. ارتفاع السكري والتدخين يهددان قلوب المصريين
مجلس الأمن يصوّت الشهر الجاري على تمديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات على إيران
الحرب الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة جديدة.. تصعيد عسكري متبادل وأزمة اقتصادية تضغط على طهران
جنوب أفريقيا تطلب مواجهة مصر وديًا.. وحسام حسن يحسم موقفه
استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت
بعد 286 يومًا في البحر.. حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» تصل إلى تايلاند
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي في دوري أبطال إفريقيا
الطقس اليوم .. سحب مُنخفضة تغطي مناطق بالقاهرة وأمطار خفيفة غير مُتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عندك 10 دقايق؟ .. طريقة عمل بروتين سريع ومُشبع للغداء بـ 3 مكونات فقط

دجاج
دجاج
أسماء عبد الحفيظ

لو محتاجة وجبة سريعة ومشبعة من غير وقفة طويلة في المطبخ، جربي قطع الدجاج المتبلة في الطاسة، فهي من أسهل مصادر البروتين التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وتناسب الغداء أو العشاء، كما يمكن تقديمها بجانب الخضار المتشوح أو السلطة، للشيف سارة الحافظ.

مكونات البروتين السريع

  • 250 جرام صدور دجاج.
  • ملعقة صغيرة زيت.
  • ملعقة صغيرة زبادي.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • رشة فلفل أسود.
  • رشة كمون.
  • رشة ثوم بودرة.
  • عصرة ليمون.
  • رشة ملح.

طريقة عمل البروتين السريع

قطعي صدور الدجاج إلى شرائح أو مكعبات صغيرة ومتساوية حتى تنضج بسرعة.

في وعاء، اخلطي الدجاج مع الزبادي والبابريكا والفلفل الأسود والكمون والثوم البودرة والليمون والملح، ثم قلبي جيدًا حتى تتغطى قطع الدجاج بالتتبيلة.

اتركي الدجاج في التتبيلة عدة دقائق إذا كان لديكِ وقت، ويمكن أيضًا تسويته مباشرة إذا كنتِ مستعجلة.

سخني مقلاة غير لاصقة جيدًا، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الزيت وضعي قطع الدجاج في طبقة واحدة.

اتركيها على نار متوسطة إلى عالية مع التقليب من وقت لآخر حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا من الداخل.

السر في تسوية الدجاج بسرعة

تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة ومتساوية هو أهم خطوة لتقليل وقت التسوية، كما يساعد على نضج القطع في وقت متقارب.

ولا تضعي كمية كبيرة من الدجاج في المقلاة مرة واحدة، لأن ازدحامها قد يجعل الدجاج يخرج سوائل كثيرة بدلًا من الحصول على لون وتشويح جيد.

قدميه مع الخضار المتشوح

يمكن تقديم الدجاج مع طبق من الخضار المتشوح، مثل الكوسة والجزر والبروكلي والفلفل الألوان، للحصول على وجبة متوازنة وسريعة.

ويمكن أيضًا إضافة كمية مناسبة من الأرز أو البطاطس المشوية حسب احتياجاتك، لتصبح الوجبة أكثر اكتمالًا.

بدائل سريعة للدجاج

إذا لم يتوفر الدجاج، يمكن الحصول على البروتين سريعًا من البيض، أو التونة، أو الحمص، أو الفول، حسب المكونات الموجودة في المنزل.

وبهذه الطريقة يمكنك تجهيز غداء سريع ومشبع في حوالي 10 إلى 15 دقيقة بدل اللجوء إلى الوجبات الجاهزة في الأيام المزدحمة.

خضار خضار متشوح خضار مسلوق بروتين طبخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

رونالدو

رسالة مؤثرة من رونالدو لـ ميسي عقب إعلانه الاعتزال الدولي

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد