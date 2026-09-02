عندك 10 دقايق؟ .. طريقة عمل بروتين سريع ومُشبع للغداء بـ 3 مكونات فقط

لو محتاجة وجبة سريعة ومشبعة من غير وقفة طويلة في المطبخ، جربي قطع الدجاج المتبلة في الطاسة، فهي من أسهل مصادر البروتين التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وتناسب الغداء أو العشاء، كما يمكن تقديمها بجانب الخضار المتشوح أو السلطة، للشيف سارة الحافظ.

مكونات البروتين السريع

250 جرام صدور دجاج.

ملعقة صغيرة زيت.

ملعقة صغيرة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة فلفل أسود.

رشة كمون.

رشة ثوم بودرة.

عصرة ليمون.

رشة ملح.

طريقة عمل البروتين السريع

قطعي صدور الدجاج إلى شرائح أو مكعبات صغيرة ومتساوية حتى تنضج بسرعة.

في وعاء، اخلطي الدجاج مع الزبادي والبابريكا والفلفل الأسود والكمون والثوم البودرة والليمون والملح، ثم قلبي جيدًا حتى تتغطى قطع الدجاج بالتتبيلة.

اتركي الدجاج في التتبيلة عدة دقائق إذا كان لديكِ وقت، ويمكن أيضًا تسويته مباشرة إذا كنتِ مستعجلة.

سخني مقلاة غير لاصقة جيدًا، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الزيت وضعي قطع الدجاج في طبقة واحدة.

اتركيها على نار متوسطة إلى عالية مع التقليب من وقت لآخر حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا من الداخل.

السر في تسوية الدجاج بسرعة

تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة ومتساوية هو أهم خطوة لتقليل وقت التسوية، كما يساعد على نضج القطع في وقت متقارب.

ولا تضعي كمية كبيرة من الدجاج في المقلاة مرة واحدة، لأن ازدحامها قد يجعل الدجاج يخرج سوائل كثيرة بدلًا من الحصول على لون وتشويح جيد.

قدميه مع الخضار المتشوح

يمكن تقديم الدجاج مع طبق من الخضار المتشوح، مثل الكوسة والجزر والبروكلي والفلفل الألوان، للحصول على وجبة متوازنة وسريعة.

ويمكن أيضًا إضافة كمية مناسبة من الأرز أو البطاطس المشوية حسب احتياجاتك، لتصبح الوجبة أكثر اكتمالًا.

بدائل سريعة للدجاج

إذا لم يتوفر الدجاج، يمكن الحصول على البروتين سريعًا من البيض، أو التونة، أو الحمص، أو الفول، حسب المكونات الموجودة في المنزل.

وبهذه الطريقة يمكنك تجهيز غداء سريع ومشبع في حوالي 10 إلى 15 دقيقة بدل اللجوء إلى الوجبات الجاهزة في الأيام المزدحمة.