طريقة عمل هريسة الفلفل في المنزل

هريسة الفلفل من الصوصات الحارة التي تضيف نكهة قوية ومميزة للأكلات، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة.

المكونات:

½ كيلو فلفل أحمر حار.

2 ثمرة فلفل أحمر حلو.

4 فصوص ثوم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة كمون.

½ ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة خل.

رشة كزبرة جافة، حسب الرغبة.



طريقة التحضير:

1. اغسلي الفلفل جيدًا وجففيه، ثم أزيلي العيدان. ويمكن إزالة البذور إذا كنتِ تفضلين هريسة أقل حدة.



2. ضعي الفلفل والثوم في محضر الطعام وافرميهم حتى يصبح الخليط ناعمًا مع الاحتفاظ بقوام خشن قليلًا.



3. أضيفي الكمون والملح والخل وعصير الليمون والكزبرة، واخلطي المكونات جيدًا.



4. أضيفي زيت الزيتون تدريجيًا مع استمرار الخلط حتى تحصلي على القوام المطلوب.



5. ضعي الهريسة في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق، ثم أضيفي طبقة رقيقة من زيت الزيتون على الوجه.



6. تحفظ في الثلاجة وتستخدم مع المشويات والسندوتشات والأرز والمكرونة.

عند التعامل مع الفلفل الحار، يفضل ارتداء قفازات وتجنب لمس العينين أو الوجه أثناء التحضير.