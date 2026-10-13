طرق طبيعية لتهدئة اضطرابات المعدة في المنزل

توجد حلول بسيطة وطبيعية في مطبخك يمكن أن تساعد في علاج مشاكل المعدة وراحة الجهاز الهضمي.

إليك أبرز العلاجات المنزلية وفقا لما ذكره موقع webmd.

أطعمة تعالج المعدة

يعد الشمر من الأعشاب التي قد تساعد على تخفيف الغازات وتهدئة عضلات الجهاز الهضمي، إذ يمكن أن يساهم في تخفيف الانتفاخ والتقلصات المعوية الناتجة عن عسر الهضم.

يمكن مضغ نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر ببطء بعد الوجبة، أو غليها في الماء وتناولها كشاي دافئ.

الأرز الأبيض المسلوق

يعد الأرز الأبيض المسلوق من الأطعمة اللينة التي يمكن تناولها عند الإصابة باضطرابات المعدة، خاصة عند الشعور بالغثيان أو الإسهال ويساعد اختيار الأطعمة البسيطة والخفيفة على تجنب زيادة تهيج الجهاز الهضمي.

يمكن تناول وجبة صغيرة من الأرز الأبيض المسلوق، مع تجنب إضافة كميات كبيرة من الدهون أو التوابل الحارة التي قد تزيد من اضطرابات المعدة.

التوقف المؤقت عن الطعام

في بعض الحالات، قد يساعد التوقف لفترة قصيرة عن تناول الأطعمة الصلبة على تخفيف الشعور بالغثيان واضطرابات المعدة، خاصة إذا كان تناول الطعام يزيد من حدة الأعراض.

يمكن الاكتفاء برشفات صغيرة ومتكررة من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، مع تجنب إجبار النفس على تناول الطعام عند الشعور بالغثيان وإذا صاحب اضطراب المعدة قيء أو إسهال، فمن المهم تعويض السوائل المفقودة، وقد تكون محاليل معالجة الجفاف ضرورية في بعض الحالات.

تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة

أثناء اضطرابات المعدة، قد تصبح بعض الأطعمة والمشروبات سببا في زيادة الشعور بالألم أو الانتفاخ، لذلك يمكن أن يساعد تجنبها مؤقتا على تخفيف الأعراض.

أطعمة ضارة

تشمل الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد الاضطرابات الكافيين، والأطعمة الحارة أو المقلية والغنية بالدهون، والمشروبات الغازية وقد تختلف الأطعمة التي تسبب الأعراض من شخص إلى آخر، لذا يفضل الانتباه إلى الأطعمة التي تزيد الشعور بعدم الراحة وتجنبها.

عادات يومية مفيدة

الحصول على قسط كاف من الراحة والاسترخاء ويرتبط الجهاز الهضمي بالجهاز العصبي ارتباطا وثيقا، ويمكن أن يؤثر القلق والتوتر في حركة الأمعاء ويزيدا من بعض الأعراض الهضمية، مثل التقلصات والانتفاخ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

يمكن الاستلقاء في مكان هادئ، وارتداء ملابس مريحة لا تضغط على منطقة البطن، ومحاولة الاسترخاء والتنفس ببطء كما قد يساعد وضع كمادة دافئة على البطن في تخفيف التقلصات والشعور بعدم الراحة.

متى تزور الطبيب

ينبغي استشارة الطبيب إذا كان ألم المعدة شديدا أو مستمرا أو يتكرر بصورة ملحوظة، أو إذا صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة أو دوخة مستمرة كما تستدعي بعض الأعراض، مثل القيء المستمر، أو وجود دم في القيء أو البراز، أو الألم المفاجئ والشديد، الحصول على رعاية طبية عاجلة.