تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد، بقيادة مايكل كاريك، التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وتُقام المباراة على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو»، حيث يسعى مانشستر يونايتد إلى مواصلة انتصاراته في البطولة، بعدما استهل مشواره بالفوز على صباح الأذربيجاني بنتيجة 4-0، بينما يبحث أتلتيكو مدريد عن تعويض خسارته أمام ليفربول بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.



تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد



للمباراة، جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس.



خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ليني يورو.



خط الوسط: كارلوس باليبا، يوري تيليمانس، برايان مبويمو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا، ماركوس راشفورد.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد



تُقام المباراة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية.