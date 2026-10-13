عبدالله السعيد: كنت أسعى لتحقيق هدف جديد خلال انتقالي للزمالك

كشف عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، عن كواليس رغبته في الانتقال إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الجماهيرية كانت أحد الأسباب التي دفعته للرحيل عن بيراميدز، بعدما شعر بوجود شيء ينقصه خلال تجربته مع الفريق.

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وقال عبدالله السعيد، خلال تصريحات إذاعية، إنه كان يسعى للانتقال إلى الزمالك منذ 3 مواسم، لكن الأمر كان يتعثر في كل مرة، مضيفًا: «كان فيه شيء ناقصني في بيراميدز، وهو الجماهيرية، وكنت بسعى للانتقال للزمالك من 3 مواسم، لكن في كل مرة الموضوع كان بيتعثر».

وأضاف لاعب الزمالك: «الانتقال للزمالك كان مغامرة، لكنني كنت عايز أحقق هدف جديد»، مشيرًا إلى أن الحب الذي وجده من الجماهير قبل انضمامه للفريق كان دافعًا مهمًا له، مؤكدًا: «كان فيه حب ليا قبل انتقالي للزمالك، وده كان دافع ليا، واللي بيمنح الزمالك مجهود بيلاقي من الجمهور حاجات كتير».