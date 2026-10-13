مدرب كيتارا الأوغندي: نحلم بإقصاء الأهلي وكتابة التاريخ في إفريقيا

أكد واسوا بوسا، المدير الفني لفريق كيتارا الأوغندي، طموح فريقه في تحقيق مفاجأة أمام النادي الأهلي، مشددًا على أن مواجهة المارد الأحمر تمثل حلمًا كبيرًا للفريق.

وقال بوسا إن فريقه يتطلع إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الإفريقية، من خلال تقديم أداء قوي أمام الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه فرصة الإطاحة بالفريق المصري من البطولة.

وأضاف المدير الفني لكيتارا أن فريقه يحترم النادي الأهلي، نظرًا لقيمته الكبيرة ومكانته القارية، لكن هذا الاحترام لن يمنع لاعبيه من القتال داخل الملعب والسعي لتحقيق هدفهم، مؤكدًا رغبتهم في تقديم مباراة قوية وتحقيق مفاجأة مدوية



