عبدالله السعيد: انضمامي للزمالك مغامرة وكرة القدم أكل عيش

أكد عبدالله السعيد نجم الزمالك أن الجماهير تطالب لاعب كرة القدم بالتضحية من اجل الفريق طوال الوقت .

وتابع : "الجماهير عايزاك تبقى موجود في النادي بحلوه ومره ومشاكله وتحب النادي زي الجمهور، لكن اللاعب الموضوع بالنسباله مختلف وأكل عيش".

وتابع : "سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات لكن الأزمات الإدارية عطلت ارتدائي للقميص الأبيض …الانتقال إلى نادي الزمالك كان مغامرة".

وأكمل: " كنت أريد أن أحقق هدفاً جديداً كان هناك حب لي قبل انتقالي للزمالك وكان ذلك دافعا ".

واختتم : "من يمنح الزمالك مجهودا الجمهور يمنحه أشياء كثيرة".