تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حمزة الجمل تشكيل زعيم الثغر لمواجهة الجونة، في المباراة المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: خالد مسعد، مصطفى إبراهيم، محمد مصطفى ميدو، مؤمن عوض.

خط الوسط: محمد فخري، محمد توني، نور علاء، إسحاق سافيمبور، جوزيف أرومولا.

خط الهجوم: حسام حسن.

البدلاء: علي الجابري، إسلام عبد الله، أحمد حمدي، محمود عماد، يسري وحيد، كينيث سيماكولا، مازن أسامة، جون إيبوكا، أحمد ناجي



