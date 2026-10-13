شوبير يحسم الجدل بشأن تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي

علق الإعلامي أحمد شوبير على الأنباء المتداولة بشأن تعاقد نادي الزمالك مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، في ظل الحديث عن إمكانية تغيير الجهاز الفني للفريق الأبيض.

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وقال شوبير إن الزمالك استقر على استمرار معتمد جمال في قيادة الفريق، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء تغيير على مستوى الجهاز الفني، سواء من الناحية المالية أو الأوضاع داخل النادي.

وأضاف شوبير: «الزمالك مستقر على معتمد جمال، لا الظروف تسمح بالتغيير ولا الفلوس تسمح بالتغيير ولا الوضع الحالي داخل نادي الزمالك يسمح بالتغيير، وبالتالي معتمد مكمل عادي جدًا مع الزمالك».