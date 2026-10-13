قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
انهيار منزلين بشارع الخليج في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
رئيس إنجي الفرنسية: التراجع عن عقود الطاقة الخضراء يهدد ثقة المستثمرين
أسامة ربيع: قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات وتختصر المسافة والزمن
الصهاينة زعلانين.. أحمد موسى يشيد بهتافات جماهير الأهلي والزمالك في القمة 133
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
الرئيس اللبناني: سلاحنا الأساسي هو الاستثمار في الإنسان والحرب لن تقود إلى نتيجة
مجلس الوزراء: 61329 طلب حضور جلسات "منتدى مصر 2026" وغلق باب التسجيل
وزير الخارجية يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تعزيز الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يطالب بإقامة بطولات رياضية في الصعيد: ليه ناسينهم من الخريطة الرياضية؟

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

طالب الإعلامي أحمد شوبير بضرورة توسيع نطاق استضافة الأحداث والبطولات الرياضية في مختلف المحافظات المصرية، وعدم اقتصارها على عدد محدود من المدن، مشددًا على أهمية منح محافظات الصعيد فرصة أكبر لاستضافة المنافسات الرياضية.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن تنظيم اتحاد الكرة البطولة العربية لكرة القدم الشاطئية في بورسعيد خطوة جيدة، معربًا عن أمله في عودة المدينة لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية، إلى جانب الإسماعيلية والإسكندرية والمحلة.

وأضاف: «جميل جدًا، عايز بورسعيد ترجع تستضيف أحداث رياضية والإسماعيلية والإسكندرية والمحلة، عمرنا ما فكرنا ننظم أي حاجة في أسوان ولا الصعيد!».

وتساءل الإعلامي عن أسباب غياب محافظات الصعيد عن خريطة استضافة البطولات والفعاليات الرياضية، مطالبًا المسؤولين عن تنظيم المسابقات بالاهتمام بهذه المناطق، وإتاحة الفرصة أمام جماهيرها لمتابعة المنافسات على أرضها.

وأوضح شوبير أن هناك العديد من الفعاليات التي يمكن تنظيمها في محافظات الصعيد، مثل المباريات الودية وبطولات الصالات ومنافسات الناشئين، بما يسهم في نشر النشاط الرياضي والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاهتمام بجميع المحافظات المصرية، قائلًا: «أنتم ليه ناسينهم من الخريطة الرياضية؟ اعملوا هناك ماتشات ودية ولا بطولات صالات أو بطولات للناشئين».

الإعلامي أحمد شوبير والبطولات الرياضية محافظات الصعيد بورسعيد أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ترشيحاتنا

رئيس جهاز شئون البيئة

رئيس جهاز شئون البيئة: حزمة متكاملة من المشروعات بمجالات الحد من التلوث

جانب من الاحتفال

وزارتا النقل والثقافة يحتفيان بذكرى انتصارات أكتوبر بمحطة أنفاق الشهداء

فريق التمريض بمستشفى الحوامدية العام

أمانة التمريض.. فريق مستشفى الحوامدية يحافظ على 55 ألف جنيه لمريض

بالصور

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد