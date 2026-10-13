أحمد شوبير يطالب بإقامة بطولات رياضية في الصعيد: ليه ناسينهم من الخريطة الرياضية؟

طالب الإعلامي أحمد شوبير بضرورة توسيع نطاق استضافة الأحداث والبطولات الرياضية في مختلف المحافظات المصرية، وعدم اقتصارها على عدد محدود من المدن، مشددًا على أهمية منح محافظات الصعيد فرصة أكبر لاستضافة المنافسات الرياضية.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن تنظيم اتحاد الكرة البطولة العربية لكرة القدم الشاطئية في بورسعيد خطوة جيدة، معربًا عن أمله في عودة المدينة لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية، إلى جانب الإسماعيلية والإسكندرية والمحلة.

وأضاف: «جميل جدًا، عايز بورسعيد ترجع تستضيف أحداث رياضية والإسماعيلية والإسكندرية والمحلة، عمرنا ما فكرنا ننظم أي حاجة في أسوان ولا الصعيد!».

وتساءل الإعلامي عن أسباب غياب محافظات الصعيد عن خريطة استضافة البطولات والفعاليات الرياضية، مطالبًا المسؤولين عن تنظيم المسابقات بالاهتمام بهذه المناطق، وإتاحة الفرصة أمام جماهيرها لمتابعة المنافسات على أرضها.

وأوضح شوبير أن هناك العديد من الفعاليات التي يمكن تنظيمها في محافظات الصعيد، مثل المباريات الودية وبطولات الصالات ومنافسات الناشئين، بما يسهم في نشر النشاط الرياضي والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاهتمام بجميع المحافظات المصرية، قائلًا: «أنتم ليه ناسينهم من الخريطة الرياضية؟ اعملوا هناك ماتشات ودية ولا بطولات صالات أو بطولات للناشئين».