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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«بي إم دبليو» تصنع سيارة مضادة لرصاص «ماجنوم 44»

بي إم دبليو المدرعة
بي إم دبليو المدرعة

كشفت شركة «بي إم دبليو» الألمانية عن نموذجها التجريبي الجديد والمبتكر «Concept 7 Protection»، الذي يجمع بين فخامة الصالون الكبيرة والدفاعات البالستية الخفية المخصصة لتوفير الحماية اليومية دون لفت الانتباه. 

وتأتي هذه السيارة المجهزة بمنظومة هجينة قابلة للشحن لتلبي احتياجات رجال الأعمال والقيادات التنفيذية التي تبحث عن أقصى درجات الأمان الشخصي ضمن مظهر قياسي بالكامل يندمج بسلاسة داخل حركة المرور اليومية.

دروع بالستية خفية ومقاومة لطلقات المسدسات الثقيلة

تعتمد السيارة الجديدة على معيار الحماية البالستية الحديث «BayB»، حيث دمجت الشركة أسطحًا من الصلب البالستجي والمواد المركبة المدعومة بالألياف داخل الأبواب، والأعمدة الهيكلية، والمفاصل. 

كما جهزت بزجاج سميك مقاوم للرصاص قادرة على تحمل الهجمات بأسلحة عيار 9 ملم وطلقات «.44 Magnum» القوية.

وعلى عكس طرازات الحماية العسكرية أو فئة «VR9» التي تصنعها الشركة لمواجهة التفجيرات والهجمات الشاملة، صُممت هذه النسخة خصيصًا للتغلب على المخاطر الحضرية المفاجئة والجرائم اليومية مع الاحتفاظ بالهيكل الخارجي القياسي.

المنظومة الهجينة والأداء الفني المطور

تستند السيارة في بنيتها الميكانيكية على طراز «M760e xDrive» الهجين القابل للشحن (PHEV)، والذي يجمع بين محرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات مزود بشاحن توربيني ومحرك كهربائي متطور، لتولد المنظومة قوة إجمالية تبلغ 612 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن.متر مع نظام الدفع الكلي للعجلات. 

ورغم زيادة الوزن الناتجة عن التدريع الإضافي، إلا أن مهندسي بي إم دبليو أجروا تعديلات شاملة على أنظمة التعليق، والمكابح، والتوجيه لضمان احتفاظ السيارة برشاقتها واستجابتها السريعة في حالات الطوارئ والمناورات السريعة.

مقصورة فاخرة وتجهيزات أمان متكاملة

تتميز المقصورة الداخلية بجلود «Merino» الفاخرة وتطريزات «Alcantara» الراقية، مع الحفاظ على التجهيزات الترفيهية المعتادة مثل الطاولات القابلة للطي ولوحات الشحن اللاسلكي والثلاجة المدمجة للمقاعد الخلفية. 

ولتعزيز الأمان التشغيلي، زودت السيارة بنظام الاتصال الداخلي (Intercom) الذي يتيح للركاب التحدث مع الأشخاص خارج المركبة دون الحاجة لفتح الأبواب أو النوافذ، إلى جانب نظام إنذار متطور للتنبيه ضد حالات الاعتداء، تمهيدًا لدراسة طرح هذه الفئة في الأسواق الأوروبية المختارة قريبًا.

بي إم دبليو بي إم دبليو Concept 7 Protection بي إم دبليو المدرعة عيار 44 مجنوم

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