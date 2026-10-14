قيادي بالجبهة الوطنية: أمن السعودية خط أحمر.. ومصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة

أكد عمرو غلاب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات إرهابية غاشمة تستهدف المطارات والمناطق الحيوية هو اعتداء مباشر على الأمن القومي المصري والعربي، ولا يمكن السكوت عليه.

وأشاد غلاب في تصريحات له اليوم، بالموقف المصري الرسمي والشعبي الحاسم والواضح في دعم المملكة، مشددًا على أن مصر حكومة وشعبًا تقف صفًا واحدًا خلف السعودية في مواجهة هذه المخطات الجبانة التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.

التحركات العاجلة والمتوازنة

وأكد عمرو غلاب، أهمية التحركات العاجلة والمتوازنة لوزارة الخارجية المصرية، لاحتواء الموقف وخفض التصعيد، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية تثبت يومًا بعد يوم أنها صمام الأمان لاستقرار المنطقة العربية.

وطالب الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا، الحكومة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية للحفاظ على أرواح وسلامة أبناء مصر في السعودية، ووضع خطة طوارئ عاجلة لضمان أمن الجالية المصرية هناك.

وقال عمرو غلاب: مصر والسعودية جسد واحد، ومن يمس أمن الرياض يمس أمن القاهرة، متابعا: نعلن دعمنا الكامل لكل ما تتخذه القيادة السياسية لحماية أشقائنا في المملكة.