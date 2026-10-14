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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عادل الجوهري: منتدى مصر 2026 فرصة مهمة لتعزيز الحوار المجتمعي

عادل الجوهري
عادل الجوهري
محمد الشعراوي

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع إلى المواطنين والخبراء والمتخصصين، والتعرف على أولوياتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في وضع رؤية واضحة للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة في مختلف القطاعات.

وقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن أهمية المنتدى لا تقتصر على كونه منصة لتبادل الآراء ووجهات النظر، وإنما تمتد إلى دوره في تحديد المشكلات القائمة، ومناقشة أسبابها، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الجوهري ، أن الإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في المنتدى يعكس اهتمامًا واضحًا بالشأن العام، ورغبة في إيصال أصواتهم وطرح مطالبهم وتصوراتهم بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل عنصرًا مهمًا في إنجاح الحوار المجتمعي والوصول إلى نتائج تعبر عن احتياجات المواطنين الفعلية.

تحسين مستوى الخدمات

وشدد القيادي بحزب الجبهة الوطنية على ضرورة أن تتسم المناقشات داخل المنتدى بالواقعية والوضوح، وأن تركز على التحديات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، ودعم الاستثمار والإنتاج، ومواجهة الأعباء الاقتصادية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.

وأكد الجوهري أن نجاح المنتدى يرتبط بمدى قدرته على الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والمقترحات إلى مرحلة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بالاستماع الجاد إلى ما يطرحه المشاركون، ودراسة المقترحات بموضوعية، وتحديد أولويات واضحة للتعامل مع الملفات المختلفة، بعيدًا عن الاكتفاء بالتوصيات العامة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطط تنفيذية محددة لمعالجة التحديات القائمة، تتضمن إجراءات عملية وجداول زمنية واضحة ومؤشرات لقياس الأداء، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، بما يضمن تحويل مخرجات المنتدى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الفعال لا يكتمل بمجرد إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي، بل يتطلب وجود آليات مؤسسية لمتابعة ما يُطرح من قضايا، والإعلان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنها، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويؤكد أن المشاركة المجتمعية لها دور حقيقي في صياغة السياسات العامة.

واختتم المهندس عادل الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى مصر 2026 يمكن أن يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك بين الحكومة والمواطنين والخبراء، تقوم على المصارحة بشأن التحديات، وتحديد الأولويات، والاستفادة من الأفكار والمقترحات الجادة، وصولاً إلى حلول عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة وتحقيق تطلعات المواطنين.

عادل الجوهري الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية الحوار المجتمعي

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