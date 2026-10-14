الزمالك يطلب الاستماع لتسجيلات غرفة تقنية الفيديو في مباراة القمة أمام الأهلي

تقدم نادي الزمالك بطلب للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو «VAR» خلال مباراة القمة أمام الأهلي، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار تحركات النادي بشأن بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة.

وبحسب مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، فإن طلب الزمالك سيُحال إلى لجنة الحكام المختصة، لدراسته والبت فيه وفقًا للوائح والإجراءات المنظمة، على أن تتخذ اللجنة القرار المناسب بشأن إمكانية الاستماع إلى التسجيلات.

ويأتي تحرك الزمالك في أعقاب مباراة القمة التي جمعت الفريقين، وسط ترقب لموقف لجنة الحكام من الطلب المقدم، وما إذا كانت ستوافق على إتاحة التسجيلات للنادي الأبيض.