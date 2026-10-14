مقتل جنديين عراقيين في انفجار نفذته فلول جماعة إرهابية في كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل اثنين من أفراد الجيش العراقي، أحدهما ضابط، يوم الأربعاء، عندما انفجرت عبوة ناسفة زرعها تنظيم“داعش” الإرهابية في محافظة كركوك شمال العراق.

أكد المتحدث باسم الوزارة يحيى رسول عبد الله وفاة العميد أهات ياسر خضير حسين، رئيس قيادة الاتصالات بالفرقة الحادية عشرة للمشاة، والضابط معتز شهيد عباس.

وبحسب بيان، فقد قُتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش أثناء تفقدهم موقع غارة جوية استهدفت مخبأً تستخدمه خلايا التنظيم في وادي الزغيتون في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

أكدت الوزارة أنها ستواصل ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي وقطع مصادر دعمه.

وفي ديسمبر 2017، أعلنت بغداد النصر على تنظيم“داعش” الإرهابي واستعادة جميع الأراضي التي سيطر عليها التنظيم منذ عام 2014. إلا أن خلايا التنظيم لا تزال تشن هجمات متفرقة.