حي الهرم يشن حملة موسعة بنزلة السمان لإزالة الإشغالات وغلق المنشآت المخالفة

شنت الأجهزة التنفيذية بـ حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة بنزلة السمان في قطاع المتحف، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وذلك في إطار توجيهات الدولة بفرض الانضباط وإحكام الرقابة على الشارع المصري.

قادت الحملة شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد نعمان، ونائب القطاع، وبمشاركة فعالة من إدارات الإشغالات، والمتابعة، ورخص المحلات، وبحضور أحمد عبد البصير، نائب رئيس الحي لقطاع المتحف، وأحمد خلف، مدير الإشغالات، وعادل أحمد، مدير المتابعة، وولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة محتويات عدد من المنشآت المخالفة التي تعمل بدون ترخيص، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس حي الهرم، استمرار الحملات اليومية المفاجئة لردع المخالفين، والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالشارع الجيزاوي، ولا سيما في المناطق الحيوية والسياحية المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.