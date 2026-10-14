دينا فؤاد: المصريون نموذج للبطولة في أوقات الشدة.. ووقت البناء أول من يشارك ويصنع الإنجازات

أكدت الفنانة دينا فؤاد، أنه هناك أبطال اختاروا طريق التضحية واختاروا أنهم يتحملوا مسؤوليات كبيرة للحفاظ على ـمن واستقرار الوطن.

وقالت دينا فؤاد في كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي، :"وما يقدمونه في سبيل حماية الوطن اكبر دليل إن البطولة فعل مش مجرد لقب".

وتابعت دينا فؤاد:" المصريين نموذج للبطولة في أوقات الشدة وبيقفوا جمب بعض.. وفي وقت البناء أول من يشارك ويصنع الإنجازات

وأكملت دينا فؤاد:" الوطن يستحق الأفضل والمصري يحول التحديات لفرص ويثبت إن الإرادة أقوى من أي ظروف".



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ 44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.