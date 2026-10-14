حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع المنشية ورفع 98 حالة تعد في الهرم

شن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، حملة مكبرة وموسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بفرض الانضباط بالشارع المصري وإعادة المظهر الحضاري.

واستهدفت الحملة شارع المنشية بقطاعي منشأة البكاري وكفر غطاطى، حيث أسفرت الجهود عن رفع 98 حالة إشغال متنوعة شملت تعديات للمحال التجارية، والفروشات العشوائية، والبروز التي تعيق حركة المارة والمرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة بمتابعة ميدانية وحضور مكثف لقيادات الحي، ضم كلا من: رجائي محمد نائب رئيس الحي، مصطفى سمير مدير المتابعة، ومحمد سمير مدير الإشغالات، وبمتابعة ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم، للوقوف على انتظام العمل وسرعة إزالة أسباب القمامة والعوائق.

وأكد رئيس حي الهرم، على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بمختلف الشوارع والميادين؛ لردع المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات، تيسيراً لحركة المواطنين والمرور.