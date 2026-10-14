مفيدة شيحة تفاجئ جمهورها بقرار الرحيل عن الستات: عايزة أجرب حاجة جديدة

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة مغادرتها برنامج «الستات»، بعد مشوار إعلامي امتد لأكثر من 15 عامًا، كشفت خلاله عن رغبتها في خوض تجربة مهنية جديدة ومختلفة، وسط رسالة مؤثرة وجهتها إلى جمهورها الذي ساندها طوال رحلتها.

وكشفت مفيدة شيحة عن قرارها في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحدثت خلاله عن كواليس قرار الرحيل، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد تفكير ورغبة في التغيير والتجديد، وخوض تحدٍ جديد في مسيرتها الإعلامية.

وقالت مفيدة شيحة إن بعض المشاهدين قد يتفاجأون بقرارها، لكنها حرصت على مشاركتهم هذه الخطوة، تقديرًا للعلاقة التي جمعتها بهم على مدار سنوات طويلة، مشيرة إلى أنها أمضت أكثر من 15 عامًا بين برنامجي «الستات مايعرفوش يكدبوا» و«الستات»، واصفة تلك الفترة بأنها رحلة رائعة بفضل دعم الجمهور ومساندته المستمرة.

مفيدة شيحة: الجمهور هو اللي صنعني

وأضافت الإعلامية أن الجمهور كان شريكًا أساسيًا في تشكيل تجربتها المهنية، مؤكدة أن المشاهدين كان لهم دور كبير فيما وصلت إليه، بقولها إنهم هم من صنعوا مفيدة شيحة، في تعبير يعكس تقديرها للدعم الذي تلقته طوال سنوات عملها.

وأوضحت أن قرار مغادرة البرنامج لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة رغبتها في الخروج من الإطار الذي اعتادت العمل داخله، وتجربة مسارات جديدة تتيح لها تقديم محتوى مختلف، مشيرة إلى أن كل مذيع قد يصل إلى مرحلة يشعر فيها بالحاجة إلى التغيير ومواجهة تحديات مهنية جديدة.

وأكدت مفيدة شيحة أن تطور الحياة وتغير الظروف يجعلان التجديد أمرًا طبيعيًا في المسيرة المهنية، متسائلة عن سبب الاستمرار داخل الإطار نفسه دون محاولة تقديم شيء مختلف، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار المغادرة والبحث عن تجربة جديدة تتطلع إلى خوضها خلال الفترة المقبلة.

ووجهت الإعلامية رسالة إلى جمهورها، أعربت خلالها عن امتنانها لكل من تابعها وساندها طوال السنوات الماضية، مؤكدة اعتزازها بالمرحلة التي قضتها في تقديم البرنامج، وأملها في أن يحظى مشروعها المقبل بقبول المشاهدين وإعجابهم، كما حدث خلال رحلتها السابقة.

محطات بارزة في مشوار مفيدة شيحة

ارتبط اسم مفيدة شيحة ببرامج المرأة والأسرة، وكانت من أبرز الوجوه المشاركة في تقديم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، قبل أن تواصل مشوارها من خلال برنامج «الستات»، الذي تناول موضوعات اجتماعية وأسرية متنوعة، واستضاف شخصيات من مجالات مختلفة لمناقشة قضايا المرأة والمجتمع والحياة اليومية.

ومع إعلان مغادرتها البرنامج، تفتح مفيدة شيحة صفحة جديدة في مسيرتها الإعلامية، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل التجربة المقبلة أو طبيعة المشروع الذي تستعد لخوضه، مكتفية بالتأكيد على رغبتها في التغيير وتقديم شيء مختلف، وسط ترقب جمهورها لمعرفة خطوتها التالية.