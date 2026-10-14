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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب فيديوهات رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية .


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية صانعة محتوى مقاطع فيديو خادشة

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