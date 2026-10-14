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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية وثيقة فكرية وسياسية لحماية الأمة

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة "وطن الأبطال"، والتي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في رحاب الأكاديمية العسكرية المصرية بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، تشكل محطة وطنية بالغة الأهمية لتجديد العهد وتأكيد ثوابت الدولة المصرية في مواجهة التحديات المتتالية.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الفعالية تمثل وثيقة فكرية وسياسية متكاملة، ترسم بوضوح معالم المرحلة الراهنة وما تفرضه من متطلبات أساسية لحماية الوطن، مؤكدًا أن التحذير الواضح من خطورة الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعكس إدراكًا عميقًا لكون الوعي هو خط الدفاع الأول عن الأمة، وأن العبث بالذاكرة التاريخية يهدف إلى زعزعة استقرار الدول من الداخل.

الشعب وقواته المسلحة دائمًا ما يقفون صفًا واحدًا لحماية هويتهم الوطنية

وأشار إلى أن الربط الواعي بين التحديات الكبرى التي خاضتها الدولة في محطات مفصلية مثل عامي 1973 و2013 يبرهن على أن الشعب المصري وقواته المسلحة دائمًا ما يقفون صفًا واحدًا لحماية هويتهم الوطنية وصون مقدراتهم، وأن بقاء مؤسسات الدولة هو الغاية العظمى التي تتقدم على أي اعتبار.

وشدد على أن الموقف المصري الثابت والحاسم تجاه قضايا المنطقة، والتأكيد على أن أمن الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فضلاً عن التمسك بالسلام العادل ودعم القضية الفلسطينية عبر مسار حل الدولتين، يعزز من مكانة مصر ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية والسياسية قابلة للتجاوز بالعمل المستمر والصبر والاصطفاف الوطني، استرشادًا بالوصية الخالدة: "حصنوا بلدكم ضد هذه المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس".

ولفت إلى أن عبارة الرئيس السيسي "خلوا بالكم من مصر.. خلوا بالكم من بلدكم" هي دعوة خالصة لكل مواطن مصري يغار على مصلحة وطنه، وتذكرة بأن الحفاظ على أمن واستقرار هذه الأرض هو مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الدولة والمجتمع بأسره، مثمنًا هذه الرؤية القيادية الشجاعة، داعيًا كافة القوى الوطنية وشباب مصر الأبي إلى التكاتف واليقظة المستمرة، ومواصلة مسيرة العمل والبناء خلف القيادة السياسية الحكيمة وجيشنا العظيم؛ لتبقى مصر دائمًا وأبدًا قوية ومنيعة أمام كل التحديات.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الجيل الديمقراطي

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