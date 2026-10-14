قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يفرض هيمنته على إفريقيا.. ثنائية تاريخية لرجال وسيدات اليد في يوم واحد
الخارجية الفلسطينية تدين إحراق مسجد بالقدس وكتابة شعارات عنصرية
محمود مسلم: تصريح الرئيس السيسي بشأن الدستور يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك
خبير استراتيجي: الحرب النفسية ضد مصر تستهدف الدولة من الداخل.. والشائعات جزء من المواجهة
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالبنوك
كلام فاضي.. فتحي سند: تصعيد الزمالك ضد اتحاد الكرة هدفه التغطية على الفشل الإداري
مصطفى رحيم: تأكيد الرئيس السيسي عدم المساس بالدستور رسالة لحماية دولة المؤسسات
المبعوثة الأممية تحذّر من انهيار التوافق السياسي في ليبيا وتطالب بمحاسبة معرقلي الانتخابات
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار
استجابة لرغبات أولياء الأمور.. محافظ دمياط يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي
نائبة بالكونجرس الأمريكي مهددة بفقدان جنسيتها بسبب تاريخ الميلاد.. ما قصة إلهان عمر؟
إشادة واسعة بدور إدارة الشئون المعنوية في تنظيم الندوة التثقيفية "وطن الأبطال"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد لزيلينسكي بتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا

رئيس وزراء بريطانيا وزيلينسكي
رئيس وزراء بريطانيا وزيلينسكي
القسم الخارجي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، الأربعاء، اعتزام بلاده تسريع تسليم صواريخ دفاع جوي إلى أوكرانيا، في إطار تعزيز الدعم العسكري لكييف لمواجهة الهجمات الروسية المتصاعدة، مؤكدا أن لندن ستواصل مساندة أوكرانيا خلال المرحلة المقبلة.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن بورنهام يعتزم تسريع تسليم صواريخ بريطانية متعددة المهام خفيفة الوزن، تستخدم في التصدي للطائرات المسيّرة الروسية النفاثة، التي تمثل تحديا متزايدا للدفاعات الجوية الأوكرانية بسبب سرعتها وقدرتها على التحليق لمسافات بعيدة.

وأوضح البيان أن بريطانيا ستقدم حزمة صواريخ للدفاع الجوي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، مع تسريع تسليم أسلحة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لأوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء.

وأكد بورنهام، في تصريحات سبقت اجتماعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن دعم بلاده لكييف ثابت، مشددا على أن لندن ستتحرك بوتيرة أسرع لتوفير المساعدات اللازمة، ومعتبرا أن مساندة أوكرانيا ترتبط بأمن بريطانيا واستقرار أوروبا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته طلبت من الوزراء إعداد حزم إضافية من العقوبات والمساعدات العسكرية والدعم المالي، بهدف توفير مساندة عاجلة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الهجمات الروسية على العاصمة كييف ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يفرض تحديات إضافية على منظومة الطاقة والدفاعات الجوية الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، تعتزم لندن حث شركائها الدوليين على تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو، بما في ذلك دعم القيود المفروضة على الخدمات البحرية المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ويعكس التعهد البريطاني استمرار التنسيق مع كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الدولية بشأن وقف إطلاق النار واحتواء الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المقرر أن تشمل المباحثات بين بورنهام وزيلينسكي ملفات الأمن والدفاع، وسبل ضمان استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالصراع.

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام الدعم العسكري كييف صواريخ دفاع جوي الهجمات الروسية بورنهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

ترشيحاتنا

مسرحية أنا مش عارفني

طرح تذاكر مسرحية «أنا مش عارفني».. بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال

فيلم ولا كان عالبال

طرح التريلر الرسمي لفيلم «ولا كان عالبال» بطولة نور النبوي وياسمينا العبد

فيلم the odyssey

«The Odyssey» يقترب من 1.8 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي

بالصور

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد