واشنطن ترفض اتهامات طهران بالترهيب في البحر.. وتتهم إيران بمهاجمة البحارة

رفضت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، اتهامات إيرانية للقوات الأمريكية بممارسة ضغوط نفسية على البحارة المدنيين واستخدام لغة تهديدية ضد الطواقم الإيرانية، ووصفت هذه المزاعم بأنها كاذبة، في ظل استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن ادعاء السفير الإيراني لدى المنظمة البحرية الدولية بأن القوات الأمريكية تتسبب في «ضغط نفسي خطير» على الطواقم المدنية غير صحيح، ودافعت عن الحصار الأمريكي المفروض على إيران، مؤكدة أنه يجري تنفيذه منذ أشهر بصورة احترافية.

إيران تحتج على استخدام قنوات الطوارئ

وكانت إيران قد تقدمت الأسبوع الماضي باحتجاج رسمي إلى المنظمة البحرية الدولية، اتهمت فيه القوات العسكرية الأمريكية بإساءة استخدام قنوات الاتصال المخصصة للطوارئ، وتحويلها إلى «أداة للترهيب العسكري والضغط النفسي على الطواقم المدنية».

وتقول طهران إن التعامل الأمريكي مع البحارة يتجاوز قواعد الاتصال البحري، بينما رفضت واشنطن هذه الاتهامات، دون أن يقدم بيان القيادة المركزية تفاصيل عن وقائع محددة أو حوادث بعينها تتعلق بالخلاف.

واشنطن تتهم طهران بمهاجمة البحارة المدنيين

وفي المقابل، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية إيران بأنها «الدولة الوحيدة التي تهاجم البحارة المدنيين الذين يعبرون المياه الإقليمية»، في تصعيد جديد للاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن أمن الملاحة البحرية.

وأكد البيان أن حركة التجارة البحرية لا تزال مستمرة عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية وشركاءها الإقليميين يوفرون حماية منسقة للملاحة التجارية.

مضيق هرمز في قلب التصعيد

ويأتي الموقف الأمريكي في وقت لا تزال فيه واشنطن وطهران على خلاف بشأن حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية، وسط تصاعد التوترات البحرية بين الطرفين.