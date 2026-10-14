وزير الحرب الأمريكي: نسيطر فعلياً علي مضيق هرمز ومسؤوليتي أنا وترامب ألا تمتلك إيران سلاحاً نوويا

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء علي هامش الاجتماع والمعرض السنوي لعام 2026 لرابطة جيش الولايات المتحدة، لمناقشة مستقبل الحرب ذاتية التشغيل، أن واشنطن تسيطر فعليا في الوقت الراهن على مضيق هرمز.

وأضاف هيجسيث:مسؤولية الرئيس ترامب ومسؤوليتي هي فعل كل ما يلزم لعدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

وشارك في الجلسة وزير القوات الجوية الأمريكي تروي مينك، والقائم بأعمال وزير الجيش آدم تيل، والقائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو، وديريك أندرسون، مساعد وزير الحرب لشؤون العمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة.

ويدير الجلسة أوين ويست، الذي يقود مشروع أجاينكورت، وهي مبادرة ترتبط بجهود وزارة الحرب الأمريكية لتسريع اعتماد القدرات العسكرية غير المأهولة وذاتية التشغيل.

وتأتي مشاركة هيجسيث في وقت تولي فيه وزارة الحرب الأمريكية اهتمامًا متزايدًا بالأنظمة ذاتية التشغيل والروبوتات ودمجها في العمليات العسكرية.