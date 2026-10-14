الرئيس السيسي: إزاي حد عايز يتولى مسؤولية البلد من غير ما يعرف تحدياتها أو يكون عنده حلول؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، إن تولي مسؤولية الدولة يتطلب معرفة حقيقية بالتحديات التي تواجهها، وامتلاك رؤية واضحة للتعامل معها، وليس مجرد الرغبة في الوصول إلى السلطة.

سعي أي شخص أو تنظيم لتولي مسؤولية البلاد

وتساءل الرئيس السيسي عن كيفية سعي أي شخص أو تنظيم لتولي مسؤولية البلاد دون امتلاك مراكز للدراسات الاستراتيجية أو معرفة بطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، أو تقديم حلول عملية لها.

وأضاف الرئيس السيسي: «إنتوا عندكم مراكز دراسات استراتيجية؟ فيقولي لا. أقوله طب وإنت عايز تتولى مسؤولية البلد إزاي؟ عندك معرفة بتحديات الدولة وعندك حلول لها ولا لأ؟ فما عندوش».

الرغبة في تولي الحكم

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرغبة في تولي الحكم لا بد أن ترتبط بالقدرة على إدارة الدولة والحفاظ على مؤسساتها ومقدراتها، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقتصر على الوصول إلى موقع السلطة، وإنما تمتد إلى تحمل تبعات القرارات والسياسات التي تؤثر في حياة المواطنين ومستقبل البلاد.