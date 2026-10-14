رسميا.. إيقاف فينيسوس 4 مباريات وغيابه عن الكلاسيكو

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لمدة أربع مباريات، عقب طرده خلال مواجهة فياريال في الدوري الإسباني، ليغيب عن عدد من المباريات المهمة، أبرزها الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجاري.

وجاء القرار على خلفية واقعة شد فينيسيوس شعر ناثان ساليبا، لاعب فياريال، خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، إلى جانب احتجاجات اللاعب وتصرفاته عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وبحسب تفاصيل القرار، تقرر إيقاف فينيسيوس مباراتين بسبب واقعة شد شعر لاعب فياريال، ومباراتين إضافيتين بسبب سلوكه عقب الطرد، بعدما احتج بشدة على قرار الحكم واقترب منه بطريقة وُصفت بالعدوانية.

وكان الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا قد أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب البرازيلي في الدقيقة 73، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، التي كشفت واقعة شد شعر ساليبا خلال هجمة لريال مدريد.

وجاء القرار بعد أن سجل فينيسيوس هدفًا بدا أنه سيعزز تقدم ريال مدريد، قبل أن يُلغى الهدف إثر مراجعة اللقطة، التي أظهرت ارتكاب اللاعب المخالفة قبل تسجيله.



وتضمن تقرير الحكم تفاصيل الواقعة التي أدت إلى طرد فينيسيوس، إذ أشار إلى أن اللاعب شد شعر منافسه أثناء سير اللعب، رغم عدم وجود تنافس مباشر بينهما على الكرة، وهو ما أسهم في تشديد العقوبة.

كما أشار التقرير إلى أن فينيسيوس واصل الاحتجاج بصوت مرتفع عقب طرده، واقترب من الحكم بطريقة عدوانية، ما استدعى تدخل عدد من زملائه لاحتوائه وإبعاده عنه.

وتُعد تفاصيل تقرير الحكم عاملًا مؤثرًا في تحديد العقوبة، بعدما استندت لجنة الانضباط إلى المخالفة الأصلية وسلوك اللاعب اللاحق لاتخاذ قرار الإيقاف لأربع مباريات.

وبموجب العقوبة، سيغيب فينيسيوس عن مباريات ريال مدريد أمام إشبيلية وبرشلونة وراسينغ سانتاندير وفالنسيا، ما يمثل ضربة للفريق الملكي، خصوصًا قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو يوم 25 أكتوبر.

ويفقد ريال مدريد بذلك أحد أبرز عناصره الهجومية خلال سلسلة من المباريات المهمة، في وقت يسعى فيه الفريق إلى مواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على فياريال بنتيجة 1-0، رغم طرد فينيسيوس، ليحصد ثلاث نقاط مهمة، لكن تداعيات الواقعة ستفرض على الجهاز الفني البحث عن بدائل لتعويض غياب اللاعب البرازيلي خلال المباريات الأربع المقبلة.