الوزراء يوافق على التفاوض مع شركة دولية متخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع «الفسطاط فيو»

حصل صندوق التنمية الحضرية على موافقة مجلس الوزراء بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M1 وM2، وتضم نحو 432 وحدة فندقية، إلى جانب بوديومين يضم وحدات تجارية وإدارية، وفق نموذج إدارة وتشغيل متكامل لمدة 15 عامًا، وذلك في خطوة لتعظيم العائد الاقتصادي من أصول المشروع.

يمثل صندوق التنمية الحضرية الجهة المالكة والمطورة الرئيسية لمشروع «الفسطاط فيو»، حيث يتولى قيادة مراحل تطوير المشروع ومتابعة تنفيذه وتسويقه، إلى جانب إدارة أصوله الاستثمارية بما يحقق أعلى قيمة اقتصادية وعائدًا مستدامًا للدولة.

تحقيق التنمية المتكاملة

ويعمل الصندوق على تنفيذ المشروع في إطار رسالته الرامية إلى تحقيق التنمية المتكاملة، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالبيئة العمرانية، واستكمال جهود الدولة في تطوير المناطق ذات الأولوية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.

قطاع الضيافة وإدارة الأصول

ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من الخبرات الدولية في قطاع الضيافة وإدارة الأصول، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعزز قدرة المشروع على استقطاب الاستثمارات، ويضمن استدامة العوائد، ويعزز مكانة «الفسطاط فيو» بوصفه أحد المشروعات الاستثمارية الواعدة في قلب القاهرة التاريخية.

وبذلك يجمع المشروع بين دور الصندوق بوصفه المالك والمطور الذي يضع الاستراتيجية الاستثمارية للمشروع، ودور الشركة الدولية المتخصصة التي ستتولى، بعد استكمال التفاوض والتعاقد، إدارة وتشغيل المكونات الفندقية والتجارية والإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية.