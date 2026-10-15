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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار: أمن مصر واستقرارها أولوية مطلقة.. وكلمة الرئيس تحمل رسائل حاسمة

عصام خليل
عصام خليل
حسن رضوان

أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت رسائل مهمة بشأن حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على استقرار الدولة، وتعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه البلاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح الحزب، في بيان صحفي، أن حديث الرئيس عكس أولوية أمن مصر وقوتها واستقرارها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الدولة ومقدراتها يجب أن يظل الهدف الأساسي للعمل الوطني، وأن التعامل مع القضايا المصيرية يتطلب قراءة متكاملة للتصريحات والمواقف، بعيدًا عن الاجتزاء أو إخراج الرسائل من سياقها.

المصريين الأحرار: الرئيس يضع مصلحة الدولة فوق أي اعتبارات

وأشار الحزب إلى أن الرئيس السيسي، بحسب ما ورد في بيانه، لا يسعى إلى التمسك بالسلطة، مستشهدًا بإشارته إلى عدم المساس بالدستور، ومؤكدًا أن اهتمامه ينصب على حماية الدولة المصرية والحفاظ على قوتها واستقرارها.

وشدد الحزب على أن المرحلة الراهنة تستوجب قدرًا أكبر من الاصطفاف الوطني والوعي بالمخاطر المحيطة، مع ضرورة الانتباه إلى ما قد تتعرض له الدولة من تحديات، بما يضمن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وصون المصالح العليا للبلاد.

الدستور والجمهورية الجديدة.. رؤية سياسية تراعي متطلبات المرحلة

وفيما يتعلق بملف الدستور، أوضح حزب المصريين الأحرار أن طرحه بشأن الحاجة إلى دستور جديد يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة يأتي في إطار رؤيته السياسية وقراءته للمعطيات الراهنة.

وأكد الحزب تقديره لما يمتلكه الرئيس السيسي من معلومات ورؤية أوسع بحكم مسؤولياته وخبرته في إدارة الملفات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن القضايا الدستورية والوطنية ينبغي التعامل معها وفقًا لمتغيرات كل مرحلة، وبما يراعي متطلبات الدولة وأولوياتها.

حماية الأمن القومي تتصدر أولويات العمل الوطني

وشدد الحزب على أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يمثل الأولوية الأساسية في الوقت الراهن، وأن التعامل مع المستجدات يتطلب تغليب المصلحة الوطنية، وتقدير طبيعة التحديات، والتمسك بما يدعم قوة الدولة ومكانتها.

وأضاف أن المرحلة الحالية تفرض على مختلف القوى السياسية مسؤوليات تتجاوز المواقف التقليدية، وتستدعي تقييمًا مستمرًا لأدوارها وقدرتها على الإسهام في مواجهة التحديات ودعم استقرار البلاد.

المصريين الأحرار: القوى السياسية مطالبة بمراجعة أدوارها

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مسؤولية القوى السياسية تقتضي مراجعة أدائها وتحديد أولوياتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، على أن يكون دعم الدولة وحماية مصالحها العليا محورًا أساسيًا للعمل السياسي.

وأكد أن تكاتف الجهود الوطنية وتعزيز المسؤولية المشتركة يمثلان ركيزة للحفاظ على قوة مصر ومكانتها، ودعم قدرتها على تجاوز التحديات، والمضي نحو مستقبل يلبي تطلعات الشعب المصري.

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