يخص الدبلوماسين وكبار المسؤولين .. قرار بريطاني عاجل ضد دولة أفريقية

وصفت إريتريا تهديد وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، بفرض عقوبات على التأشيرات -على غرار نهج ترامب- في ظل خلاف حول إعادة المهاجرين، بأنه "حيلة سياسية شكلية".



جاء ذلك في رد سفارة الدولة الأفريقية في المملكة المتحدة بعد أن هددت وزيرة الداخلية بحظر منح التأشيرات لجميع الإريتريين، ما لم تقم بلادهم باستعادة مواطنيها من المجرمين والمهاجرين غير النظاميين، الذين وصل معظمهم عبر قوارب صغيرة.

وكشفت صحيفة "تلجراف" أن شبانة محمود أصدرت بالفعل تعليمات بإلغاء امتيازات الحصول على تأشيرات سريعة المخصصة لكبار الشخصيات والدبلوماسيين الإريتريين، متهمةً إريتريا بالتراجع عن اتفاق يقضي باستعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو أُدينوا بارتكاب جرائم في المملكة المتحدة.

كما فرضت شبانة محمود قيوداً على جميع الدبلوماسيين الإريتريين في المملكة المتحدة، تمنعهم من السفر لمسافة تتجاوز 37 ميلاً خارج لندن دون الحصول على إذن من وزارة الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديدات مماثلة وجهتها شبانة محمود في ديسمبر من العام الماضي ضد كل من جمهورية الكونجو الديمقراطية وناميبيا وأنجولا.

في المقابل، رفضت السفارة الإريترية في المملكة المتحدة مزاعم الوزيرة "رفضاً قاطعاً".

وجاء في بيان صادر عنها: "لا تقبل حكومة دولة إريتريا الإعادة القسرية لمواطنيها، وقد أبلغت المسؤولين في الحكومة البريطانية بهذا الموقف بوضوح في مناسبات عدة.

وأضاف البيان: "على الرغم من طلبات إريتريا المتكررة لإجراء نقاش بناء مع السلطات البريطانية المعنية بشأن العودة الكريمة لمواطنيها، لم تُبدِ المملكة المتحدة أي اهتمام بالانخراط في حوار هادف ومناسب".

ووصفت السفارة قرار وزيرة الداخلية بأنه "مؤسف"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء ليس أكثر من مناورة سياسية شكلية. والحقيقة هي أن المملكة المتحدة لم تصدر تأشيرة واحدة لأي مسؤول إريتري منذ عام 2023".

من جانبه، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قائلاً: "إن البيان الصحفي الصادر عن الحكومة الإريترية يحرّف موقف المملكة المتحدة، ويتضمن العديد من المغالطات الواقعية".

وقد تفاقم هذا الخلاف ليصبح علنياً بعد أشهر من المحادثات الدبلوماسية التي جرت خلف الكواليس لإقناع الجانب الإريتري باستعادة المهاجرين غير النظاميين.

كما رفضت المصادر الادعاء بأن المملكة المتحدة أبدت عدم اهتمام بالحوار، مؤكدة أن الجانب الإريتري هو الذي رفض الانخراط في أي نقاش بناء.

وتعد اريتريا ثاني أعلى دولة من حيث عدد الجنسيات التي تصل المملكة ؛ حيث وصل 5,875 منهم عبر قوارب صغيرة. ويتمتع الإريتريون بمعدل مرتفع للموافقة على طلبات اللجوء، يصل إلى 83.1 في المئة.