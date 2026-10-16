إطلالة مختلفة..ناقد موضة يشيد بفستان هنا الزاهد في مهرجان الجونة

حرصت الفنانة هنا الزاهد على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس بدورته التاسعة.

ظهرت هنا الزاهد على السجادة الحمراء بفستان جمع بين البساطة و الأناقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المصنوع من القماش الدانتيل.

أكملت هنا الزاهد إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من جاذبيتها.

تعليق ناقد موضة على فستان هنا الزاهد

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على فستان هنا الزاهد قائلا:"وهاي كانت اطلالة هنا الزاهد في افتتاح مهرجان الجونه السينمائي، مختلف عن كل شي لبسته بأخر فترة."

تابع:"عجبني الدانتيل دارج الكشكش دارج ال fit مرتب و حلو عليها، اطلالة مختلفة عن كثير اطلالات موجودة بالحفل،حبيت الشعر حبيت المكياج و حبيت المجوهرات."