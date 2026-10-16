مش هتصدق.. سعر فستان منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في افتتاح مهرجان الجونة بدورته التاسعة.

تفاصيل فستان منى زكي في الجونة

تألقت منى زكي في الصور بإطلالة من أختيار الإستايليت سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الأسود اللامع.

قد بلغ سعر فستان منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة 24,055 ألف جنيه إسترليني، أي يقرب من 1.7 مليون جنيه مصري.



أنتعلت منى زكي حذاء أنيق ذا كعب عالي، وتزينت ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت منى زكي بخصلات شعرها القصير المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.