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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ مبادرة كورنيش إدفو السياحي التنموي الذكي لدعم السياحة والترويج للمشغولات اليدوية.. صور

مبادرة
مبادرة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أهمية تنفيذ المبادرات التنموية التى تسهم فى تحسين المظهر الحضارى للمناطق السياحية، وفتح آفاق جديدة للتسويق لمنتجات السيدات والجمعيات الأهلية، وذلك تحت مظلة المبادرة الرائدة “ أسوان بشبابها أجمل”، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادى ويعزز فرص التسويق للمنتجات المحلية.

ويأتى ذلك فى ضوء جهود المحافظة الرامية لتعزيز التنمية المحلية وتنشيط الحركة السياحية ودعم الحرف اليدوية والتراثية .

مبادرة تنموية لتطوير كورنيش إدفو وتنشيط السياحة

وفى هذا السياق ، تم تنفيذ مبادرة “ كورنيش إدفو السياحى التنموى الذكى ”، بقيادة المهندسة أسماء سعد وفريق عمل المبادرة، بهدف تطوير كورنيش إدفو والارتقاء بمظهره الحضارى، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية والترويج للمشغولات اليدوية والمنتجات التراثية التى تقدمها السيدات والجمعيات الأهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

معرض للمشغولات اليدوية ودعم تسويق منتجات السيدات

وشهدت المبادرة تنظيم معرض للمشغولات اليدوية بمشاركة عدد من السيدات من مختلف مراكز أسوان بما يتيح لهن عرض منتجاتهن والتعريف بها أمام الجمهور ، ويفتح فرصاً جديدة للتسويق والبيع ، فضلاً عن إبراز ما تتميز به المحافظة من تنوع فى الحرف اليدوية والمنتجات التراثية التى تعكس هويتها الثقافية وموروثها الحضارى .

مبادرة

تعاون تنفيذى ومجتمعي لدعم المبادرة وتحقيق أهدافها

وتحظى المبادرة بدعم وتعاون من غرفة السياحة والغرفة التجارية ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، والإدارة التعليمية ، ووحدة " أيادى مصر " ، وهيئة تنشيط السياحة ، وإدارات الحدائق والسياحة والمشاتى والتحول الرقمى بالمحافظة ، فى إطار تكامل الجهود التنفيذية والمجتمعية لدعم المبادرات التنموية ، وتعزيز الإستفادة من المقومات السياحية والإقتصادية التى تتمتع بها أسوان .

تفاعل من الأفواج السياحية مع المبادرة 

تفاعل لافت من الأفواج السياحية مع فعاليات المبادرة وإشادة بالمنتجات اليدوية والتراثية ، وإقبال على المشغولات المتميزة التى تعكس أصالة الهوية الأسوانية وتنوع موروثها الثقافى والحضارى، بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام السيدات والجمعيات الأهلية ودعم التمكين الاقتصادى للمرأة .

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