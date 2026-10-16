عبد الجليل : تقييم إدارة الأهلي يجب أن يراعي النجاحات و فترات التراجع

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن إمام عاشور لم يكن لينضم إلى صفوف النادي الأهلي حال وجود مجلس إدارة برئاسة الراحل صالح سليم، مشددًا على أن مبادئ القلعة الحمراء لا تتجزأ، وفي الوقت نفسه أشاد بمحمود الخطيب ومجلس إدارته، مؤكدًا أنهم حققوا نجاحات كبيرة بنسبة تصل إلى 85%.

وقال محمد عبدالجليل في تصريحاته لبرنامج "الدقيقة 12" الذي يقدمه الإعلاميان إسلام فؤاد ومحمد الجندي عبر شاشة قناة هي الفضائية: "لو صالح سليم موجود، استحالة إمام عاشور يكون موجود في الأهلي، وإمام غلط في الأهلي، ولو صالح سليم كان عايش مكنش يقدر يغلط فيه".

وأضاف عبدالجليل: "لو مجلس صالح سليم كان موجود، مكنش هيضم إمام عاشور للأهلي، لأن المبادئ لا تتجزأ، ومحدش يقولي الزمن اتغير أو غيره، المبادئ بتفضل مبادئ مهما حصل".

وفي سياق آخر، دافع نجم الأهلي السابق عن محمود الخطيب ومجلس إدارته، مؤكدًا أن الانتقادات لا يمكن أن تلغي النجاحات التي حققها المجلس خلال فترة توليه المسؤولية.

وأوضح: "محدش يقدر ينكر إن الخطيب من أنجح الإدارات في تاريخ الأهلي، والخطيب ومجلسه ناجحين بنسبة 85%، ومفيش حد في الدنيا بينجح بنسبة 100%".

وتابع عبدالجليل: "مفيش فرقة في العالم بتكون 10 من 10 على طول، وكل الفرق ممكن تمر بفترات تراجع، لكن الفرق العظيمة هي اللي بتعرف ترجع بسرعة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم إدارة الأهلي يجب أن يراعي النجاحات التي تحققت، وعدم اقتصار الحكم على فترات التراجع، مشددًا على أن عدم تحقيق النجاح الكامل لا ينفي ما قدمه الخطيب ومجلسه للنادي.