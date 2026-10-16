الفيديو من 5 سنوات.. مفاجأة في اتهام سيدة لطليقها بمحاولة خطفها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات تعرضها للسب ومحاولة الخطف على يد طليقها داخل سيارته بمحافظة الإسكندرية، وتبين أن الواقعة تعود إلى خلافات زوجية حدثت قبل 5 سنوات.

تفاصيل واقعة الإسكندرية

وبالفحص، أمكن تحديد القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها عاملة ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبسؤالها أقرت بأنها صورت المقطع المشار إليه قبل 5 سنوات، أثناء استقلالها السيارة برفقة زوجها آنذاك، وهو سائق ومقيم بدائرة القسم ذاتها.

وأضافت أنه نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية، تعدى عليها خلالها بالسب والضرب، مشيرة إلى أنها لم تحرر محضرًا بالواقعة في حينه، وأنه طلقها بعد ذلك بعام.

ونفت السيدة تعرضها للخطف، موضحة أنها أعادت نشر مقطع الفيديو مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية خلافات بينها وبين طليقها بشأن مصاريف نجلهما، وذكرت أنه هددها بإلحاق الأذى بها لرفضه الاستجابة لمطالبها المتعددة المتعلقة بمصاريف الطفل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.