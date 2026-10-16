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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفضت استقلال دراجته النارية.. القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة ببني سويف

المتهم
المتهم
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي قائد دراجة نارية على سيدة بالضرب، وتهديدها بسلاح أبيض لرفضها استقلال الدراجة النارية برفقته في أحد شوارع محافظة بني سويف، وتمكنت من ضبط المتهم.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وأمكن تحديد هوية السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، نشبت مشادة كلامية بينها وبين الشخص الظاهر في الفيديو، بسبب رغبتها في السفر للعمل بالخارج ورفضه ذلك، نظرا لسبق ارتباطهما بعلاقة صداقة.

وأضافت أن المشادة تطورت إلى اعتداء المتهم عليها بالضرب، وتهديدها باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، في محاولة لإجبارها على استقلال الدراجة النارية برفقته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في التهديد، وتم ضبطه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث الأمن يكشف ملابسات

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