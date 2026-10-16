قطر تطالب بانسحاب إسرائيل من لبنان وتطبيق القرار 1701

أدان ‏رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان ، مشددا على دعم الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار.

ودعا ‏رئيس الوزراء القطري في تصريحات صحفية له على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان وتطبيق كل الأطراف للقرار 1701.

كما شدد رئيس الوزراء القطري على دعم بلاده لوحدة لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، متعهدا بمواصلة جهودها في اللجنة الخماسية لدعم الجيش اللبناني بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأضاف: نقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الفترة الصعبة على المنطقة كلّها ونتظلّع دائما إلى ترسيخ الشراكة بين البلدين في كلّ القطاعات.

وقال رئيس الوزراء القطري خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام : اتفقنا على وضع إطار شامل للتعاون في مجال الطاقة وتقديم حلول متكاملة بحيث يكون هناك مشروع استثماري ضخم يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والجهات القطرية المشاركة.

ومن جانبه ؛ ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على دعم قطر لسيادة لبنان واستقراره وانسحاب إسرائيل من أراضيه المحتلة.

وذكر سلام قائلا : اقتربنا من التوصل إلى مشروع لبناني قطري لتأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء في لبنان، بفضل رعاية قطر ومتابعتها.

وختم سلام: قطر ستتولّى التمويل والتنفيذ والتشغيل لمشروع الكهرباء من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة