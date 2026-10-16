ليساندرو مارتينيز يعتذر لإدارة مانشستر يونايتد بعد انتقاداته عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

قدّم ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، اعتذاره يوم الخميس بعد انتقاده لإدارة النادي عقب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وذلك في أعقاب محادثات أجراها مع المدير الفني مايكل كاريك ومسؤولين بارزين في النادي.

والتقى مارتينيز بكاريك وعدد من مسؤولي النادي بعد انتهاء التدريبات، وذلك بعد يومين من تصريحاته التي أشار فيها إلى حاجة النادي لمزيد من الاستثمارات لتمكين الفريق من المنافسة على أعلى المستويات، عقب الخسارة بنتيجة 2-0 يوم الثلاثاء.

وقال مارتينيز في منشور عبر حسابه على "إنستجرام" - وهو ثاني تصريح له منذ تلك المقابلة -: "التقيت اليوم بقيادة النادي والمدير الفني".

وأضاف: "كان حواراً إيجابياً للغاية، تمكنا خلاله من تبادل وجهات النظر والتحدث بصراحة عما حدث بعد مباراة الثلاثاء".

وذكر مصدر داخل النادي أن أي إجراءات تأديبية داخلية ستظل طي الكتمان، مشيراً إلى أن قرار تقديم اعتذار علني جاء بمبادرة من مارتينيز نفسه، وأن جميع الأطراف اعتبرت الأمر منتهياً.

وأقر مارتينيز بأن شعوره بالإحباط عقب الهزيمة قد دفعه للتصرف باندفاع، معتذراً عن اختياره توقيتاً غير مناس للتعبير عن مشاعره.

وقال: "يعلم الجميع أنني شخص شغوف، وأنني أعيش كرة القدم بكل جوارحي".

وتابع: "لقد دفعني الإحباط الناتج عن الهزيمة للتعبير عما بداخلي في وقت ومكان ربما لم يكونا مناسبين، وأنا أعتذر عن ذلك".

وكان اللاعب الدولي الأرجنتيني خصّ بالذكر في تصريحاته عقب المباراة جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي للنادي، مشيراً إلى حاجة مانشستر يونايتد لإبرام المزيد من الصفقات للمنافسة مع خصومه وبناء تشكيلة قادرة على التحدي على المستوى الأوروبي.

وأوضح مارتينيز أن تعليقاته لم تعكس روح الوحدة المطلوبة في "أولد ترافورد"، مؤكداً إيمانه بأن الجميع في النادي يعملون لتحقيق هدف واحد مشترك.

وقال: "يكون نادينا في أفضل حالاته عندما نكون جميعاً متحدين، وأدرك أن كلماتي في تلك اللحظة لم تكن تعكس ذلك".

وأضاف: "أعلم أن كل فرد في مانشستر يونايتد يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحنا المشترك، وجلب النجاح الذي يستحقه هذا النادي وجماهيره".