اعتراف مفاجئ من رافينيا: قررت الرحيل.. وفليك هو السبب في بقائي

كشف البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، عن كواليس مهمة في مسيرته مع النادي الكتالوني، تتعلق باتخاذه من قبل قرارًا بالرحيل عن صفوف النادي.

وأوضح رافينيا، في تصريحات صحفية، أن تولي هانزي فليك تدريب برشلونة، كان سبب تراجعه عن قرار الرحيل وفضل بعدها الاستمرار في البارسا.

وقال رافينيا، في تصريحاته: «كنت أعلم أنني سأغادر برشلونة، لقد اتخذت هذا القرار بالفعل في ذهني، ثم جاء فليك».

وأضاف: «أخبرني هانزي فليك بأنه يثق بي، وأنني سأكون لاعبًا مهمًا بالنسبة له، وفي لحظة كهذه، يمكن لبضع كلمات أن تغيرك».



والجدير بالذكر أن رافينيا انضم إلى برشلونة قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي في صيف 2022، ويقدم مستويات مبهرة هذا الموسم حتى الآن إذ سجل 14 هدفًا وصنع 3 أخرى خلال 8 مباريات فقط.