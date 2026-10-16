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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يوضح موقفه من إخفاء الاكتئاب عن شريكة الحياة قبل الزواج

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

تناول الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تساؤل شاب يبلغ من العمر 28 عامًا بشأن مدى ضرورة مصارحة الفتاة التي يرغب في الزواج منها بمعاناته من الاكتئاب منذ نحو 10 سنوات، وتأثير المرض على حياته وقدرته على التحصيل الدراسي.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشاب كان من الطلاب المتفوقين، إلا أن إصابته بالاكتئاب أثرت على قدرته على الاستيعاب والتحصيل، مشيرًا إلى أن تساؤله يعكس حرصه على الصراحة والأمانة مع شريكة حياته قبل اتخاذ قرار الزواج.

وأكد أهمية التفرقة بين الأمراض التي قد تؤثر على الحياة الزوجية والقدرة على الإنجاب، والحالات المرضية الأخرى التي تختلف طبيعة التعامل معها وفقًا لتأثيرها على حياة الشخص وشريكه، موضحًا أن بعض الأمراض التي قد تؤثر على الإنجاب تستلزم إطلاع الطرف الآخر عليها قبل الزواج.

وأشار موافي إلى أن الاكتئاب من الأمراض النفسية القابلة للعلاج، مشددًا على ضرورة التعامل معه بوعي، وعدم اعتباره وصمة تستدعي الخجل أو سببًا يمنع الشخص من مواصلة حياته بصورة طبيعية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية اختيار شريكة الحياة المناسبة، والتعامل مع المرض النفسي بمسؤولية، مع ضرورة طلب المساعدة الطبية المتخصصة وعدم التردد في الحصول على العلاج اللازم.

الخجل الأمراض النفسية الإنجاب الاكتئاب حسام موافي

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