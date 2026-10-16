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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يوضح علامات الاشتباه في الذبحة الصدرية

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة إهمال علاج مرض السكري والاستمرار في التدخين، مؤكدا أن اجتماع العاملين يزيد مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية ومضاعفات القلب.

وخلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح حسام موافي أن هناك مجموعة من عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض الشرايين التاجية، تشمل التدخين، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، والتوتر النفسي، والإصابة بمرض السكري.

وشدد على أن وجود مرض السكري مع الاستمرار في التدخين يمثل عامل خطورة مهما على صحة القلب والشرايين، محذرًا من الاستهانة بالمرض أو التوقف عن العلاج دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

وقال موافي، في تعليقه على الرسالة: «هل السكر دور إنفلونزا؟»، لا.. لأن التعامل مع المرض يعتمد على نظام حياة مناسب، وتنظيم الغذاء، والأدوية وفقًا للحالة وتوصيات الطبيب، إهمال العلاج وعدم الالتزام بالتعليمات الطبية قد يؤديان إلى عواقب صحية خطيرة، خاصة مع وجود عوامل خطورة أخرى، مثل التدخين.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن ظهور ألم الصدر أثناء المجهود واختفاءه بعد الراحة قد يثير الاشتباه في الذبحة الصدرية، التي ترتبط في بعض الحالات بنقص تدفق الدم إلى عضلة القلب نتيجة ضيق الشرايين التاجية.

 ووجه حسام موافي رسالة تحذيرية إلى صاحب الاستغاثة والمدخنين، مؤكدا ضرورة الإقلاع عن التدخين والالتزام بعلاج السكري، محذرا من أن الجمع بين المرض والتدخين قد يعرض المريض لمضاعفات خطيرة.

الذبحة الصدرية حسام موافي مرض السكري

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